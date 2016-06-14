Линекер: «Животные? Я говорил о любом, кто хочет драться»

Он забыл добавить, что его страна всегда уверенно лидирует по количеству таких "животных" среди болельщиков. И этот чемпионат не исключение. Надеюсь, наши болельщики перестанут уподобляться английским животным, и будут болеть цивилизованно, как это подобает русскому человеку, не реагируя на жалкие провокации этих напыщенных недоевропейцев.
Британский эксперт Гари Линекер подвергся критике за свое высказывание о «животных» в комментарии к новости об условной дисквалификации сборной России.
На это экс-игрок ответил тем, что имел в виду не только российских болельщиков.
«Я говорил о любом, кто хочет драться», – написал Линекер в Twitter.