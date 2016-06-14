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    Линекер: «Животные? Я говорил о любом, кто хочет драться»

    Британский эксперт Гари Линекер подвергся критике за свое высказывание о «животных» в комментарии к новости об условной дисквалификации сборной России.

    На это экс-игрок ответил тем, что имел в виду не только российских болельщиков.

    «Я говорил о любом, кто хочет драться», – написал Линекер в Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 22:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2

      Симург 15 июня 2016, 08:57

      Он забыл добавить, что его страна всегда уверенно лидирует по количеству таких "животных" среди болельщиков. И этот чемпионат не исключение. Надеюсь, наши болельщики перестанут уподобляться английским животным, и будут болеть цивилизованно, как это подобает русскому человеку, не реагируя на жалкие провокации этих напыщенных недоевропейцев.

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 15 июня 2016, 00:02

      Извините за ссылку на другой не футбольный сайт...это разве не достойно наказания...хреновы шавки провокаторы
      https://touch.spor
      t.mail.ru/football2016/news/26
      110754/?frommail=1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 14 июня 2016, 23:56

      Слюшай братан задний включат непорядочно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 14 июня 2016, 23:50

      Какие именно животные? Свиньи? Вы их тоже там англии называете?))))

      -2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июня 2016, 23:45

      он сказал это о тех, кому грозит дисквалификация

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Chesn0k 15 июня 2016, 00:57

      Тебя с твоими предательскими комментами забыли спросить.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Антибиотик 15 июня 2016, 01:59

      ты что-то перепутал, дружище

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 июня 2016, 23:17

      И он прав. Чемпионат — это праздник футбола, и нормальные люди наслаждаются моментом и стараются сделать времяпровождение друг друга как можно лучше.

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > sv1969 14 июня 2016, 23:23

      А причем тут английские или русские? Если человек так себя ведет, нет разницы, какого он гражданства, в любом случае этих болельщиков нужно не пускать на такие события. У преступников нет национальности.

      0
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      Рейтинг: +17

      Каклам тут не местол > Freyk 15 июня 2016, 00:19

      я посмотрю на тебя, когда некая скотина в полном упитии начнёт прилюдно твою жену оскорблять,а про детей всякие пошлости. да ещё тебе в глаз заедет для профилактики.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Freyk 15 июня 2016, 00:59

      Разницы нет, а виноваты лишь россияне. Не странно ли, сударь?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Антибиотик 15 июня 2016, 08:49

      Я не говорил, что виноваты лишь россияне. Мое мнение в том, что любой человек, который перешел рамки дозволенного, должен быть наказан, вне зависимости от национальности.

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