Линекер: «Животные? Я говорил о любом, кто хочет драться»

Британский эксперт Гари Линекер подвергся критике за свое высказывание о «животных» в комментарии к новости об условной дисквалификации сборной России.

На это экс-игрок ответил тем, что имел в виду не только российских болельщиков.

«Я говорил о любом, кто хочет драться», – написал Линекер в Twitter.