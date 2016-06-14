Дзюба: «Ни в одном матче мы не будем фаворитами»

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от матча Евро-2016 против Словакии, который состоится 15 июня в Лилле.

«Будет ли сложнее? Не думаю, но уж точно будет нелегко и не легче. Мы все уверены в этом. Мы уже начали готовиться к Словакии, просматривать ее матчи. Это очень сильный соперник. У нас вообще очень ровная группа. Как сказал Леонид Викторович, ни в одном матче мы не будем фаворитами. Мы это четко понимаем. Лишь если мы будем пахать на футбольном поле, то мы сможем добиться какого-то результата», – заявил Дзюба.