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    Бертранд: «В любой другой день мы бы спокойно обыграли Россию со счетом 2:0 или 3:0»

    Защитник сборной Англии Райан Бертранд считает, что в матче группового этапа чемпионата Европы-2016 с Россией его команда должна была побеждать.

    «Мы по-прежнему сосредоточены на победах. Позитива в команде очень много. Так что к Уэльсу готовимся спокойно. Я действительно считаю, что Англия играла лучше России. Мы играли очень хорошо. В любой другой день мы бы реализовали шансы и спокойно бы выиграли 2:0 или 3:0. Но, к сожалению, в Марселе нам очень не повезло. Думаю, такого больше не повторится.

    Беспорядки среди болельщиков? Конечно, это было не очень красиво… Правильно сказал Руни: все болельщики должны вести себя адекватно. Они — поддерживать нас, а мы — их. И мы не сомневаемся в безопасности на турнире. Потому не беспокоимся за свои семьи, приехавшие сюда», – сказал Бертранд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2016 15:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 июня 2016, 18:27

      Мы бы в любые другие 50 лет становились бы чемпионами Мира и Еаропы,но нам просто не повезло!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 июня 2016, 16:28

      Немножко беременным нельзя быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 июня 2016, 15:52

      В любой другой день вы бы сосали

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 14 июня 2016, 15:38

      Слишком много разговариваешь. Видно, что тебе по ебалу еще не дали.

      6
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      Рейтинг: +185

      Edward52 14 июня 2016, 15:30

      Если бы у бабушки были усы, то она была бы дедушкой. Счет 1-1, все остальное болтовня.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 14 июня 2016, 15:26

      Чтобы выигрывать на больших турнирах, нужно ещё и характер иметь как РОССИЙСКАЯ команда!!! Так вот.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июня 2016, 15:24

      в любой другой хахахахахахаха клоун, если бы всё так было то мир бы вообще жил по принципу в любой другой день

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 14 июня 2016, 15:19

      После драки кулаками не машут

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 июня 2016, 15:07

      В любой-другой день, вы бы хряпнули не нагибаясь..!! Вы играете не чуть не лучше, а даже хуже чем Раша. Так что будь здорофф, говнюк))

      5
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