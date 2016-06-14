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    Де Росси: «Италию недооценивали до матча с Бельгией»

    Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси считает, что победа над Бельгией поменяет отношение к его команде со стороны болельщиков.

    «Победа над Бельгией говорит о том, что у нас хорошая команда. До турнира много говорили о других командах. Возможно, сборную Италии недооценивали. Теперь будет несколько иначе.

    Для нас было важно хорошо начать турнир и удивить публику. Мы сделали это, что приятно. Мы провели матч против очень классной команды. Игроки сборной Италии усердно трудились и, на мой взгляд, были лучше организованы.

    Мы с большим уважением относимся к шведам. Подойдем к следующему матчу с максимальной концентрацией, в том числе и потому, что в составе соперника есть Ибрагимович», – сказал футболист.

    Матч первого тура Бельгия – Италия завершился со счетом 0:2.

    Источник: Goal.com

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    14.06.2016 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 14 июня 2016, 12:49

      Бельгия отличная команда,но у неё без готовый тренеришка

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 11:50

      Скорее, Бельгию переоценивали. Команда по большому счету ничего нигде еще не показала, кроме как раскатывать мелюзгу на отборах и пару-тройку раз фаворитов в товарках.

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