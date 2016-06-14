«Краснодар» отказался от услуг Бурмистрова

«Краснодар» и полузащитник Никита Бурмистров расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Футболист перешел в «Краснодар» из «Анжи» летом 2014 года, с тех пор сыграл в составе черно-зеленых 10 матчей, в которых забил 1 мяч. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Урале» из Екатеринбурга.

«ФК «Краснодар» благодарит Никиту Бурмистрова за работу и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной спортивной карьере», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.