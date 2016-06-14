Агент: «От «Кубани» ни ответа, ни привета. Завтра в 12:00 Петреску даст пресс-конференцию»

Агент румынского специалиста Дана Петреску Николай Пырнэу рассказал о переговорах с «Кубанью».

– Мы изложили «Кубани» свои условия, на которых готовы заключить контракт. Клуб собирался нам ответить в 22.00. Но ни ответа, ни привета.

– Ваши действия?

– Завтра в 12.00 Дан Петреску собирает в Краснодаре пресс-конференцию.

– Чтобы объяснить, почему не подписал контракт с клубом?

– Так пока вопрос не стоит. Может быть, завтра еще что-то изменится. Дан хочет объяснить ситуацию болельщикам, которые его встречали в аэропорту, журналистам, тем, кто его любит и хочет видеть в команде.

– Какое у него сейчас состояние?

– Он удивлен…

– Странным поведением руководства «Кубани"?

– Странным? Хм... Скажем так, вчера в аэропорту его не встретил ни один из руководителей «Кубани». Ни один. Человек расторг контракт с китайским клубом, договорился с «Кубанью», прилетел в Россию, а тут его никто не встретил из потенциальных работодателей…

– Получается, его не особо хотели здесь видеть.

– Не знаю… Но сначала договорились об одном, потом у «Кубани» появились другие условия. Почему? Все меняется каждый час. Сегодня мы еще раз встречались с руководителями «Кубани», а после этого нам никто так и не позвонил. Понимаете, мы даже не дождались ответа.

– Правда, что «Кубань» заплатит неустойку китайскому клубу, если не подпишет контракт с Даном?

– Это не так. С китайским клубом контракт расторгнут, никаких вопросов у сторон нет.

– Но ведь Дан, получается, остался без работы по вине «Кубани"?

– Пока окончательного решения все-таки нет. Но ситуация очень странная…

– «Кубани» ничего не грозит, если она не подпишет контракт с Даном?

– Между Петреску и «Кубанью» подписано предварительное соглашение. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки ждем хоть какого-то ответа от клуба. Давайте дождемся завтра, – сказал Пырнэу.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов