Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «От «Кубани» ни ответа, ни привета. Завтра в 12:00 Петреску даст пресс-конференцию»

Агент: «От «Кубани» ни ответа, ни привета. Завтра в 12:00 Петреску даст пресс-конференцию»

14 июня 2016, 01:00
13

Агент румынского специалиста Дана Петреску Николай Пырнэу рассказал о переговорах с «Кубанью».

– Мы изложили «Кубани» свои условия, на которых готовы заключить контракт. Клуб собирался нам ответить в 22.00. Но ни ответа, ни привета.

– Ваши действия?

– Завтра в 12.00 Дан Петреску собирает в Краснодаре пресс-конференцию.

– Чтобы объяснить, почему не подписал контракт с клубом?

– Так пока вопрос не стоит. Может быть, завтра еще что-то изменится. Дан хочет объяснить ситуацию болельщикам, которые его встречали в аэропорту, журналистам, тем, кто его любит и хочет видеть в команде.

– Какое у него сейчас состояние?

– Он удивлен…

– Странным поведением руководства «Кубани"?

– Странным? Хм... Скажем так, вчера в аэропорту его не встретил ни один из руководителей «Кубани». Ни один. Человек расторг контракт с китайским клубом, договорился с «Кубанью», прилетел в Россию, а тут его никто не встретил из потенциальных работодателей…

– Получается, его не особо хотели здесь видеть.

– Не знаю… Но сначала договорились об одном, потом у «Кубани» появились другие условия. Почему? Все меняется каждый час. Сегодня мы еще раз встречались с руководителями «Кубани», а после этого нам никто так и не позвонил. Понимаете, мы даже не дождались ответа.

– Правда, что «Кубань» заплатит неустойку китайскому клубу, если не подпишет контракт с Даном?

– Это не так. С китайским клубом контракт расторгнут, никаких вопросов у сторон нет.

– Но ведь Дан, получается, остался без работы по вине «Кубани"?

– Пока окончательного решения все-таки нет. Но ситуация очень странная…

– «Кубани» ничего не грозит, если она не подпишет контракт с Даном?

– Между Петреску и «Кубанью» подписано предварительное соглашение. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки ждем хоть какого-то ответа от клуба. Давайте дождемся завтра, – сказал Пырнэу.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Петреску Дан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RealArsenal
1465864132
Кубань как всегда жгёт! Хорошо, что теперь в пердиве.
Ответить
бочаров
1465868099
да некогда руководству они на европу уехали
Ответить
sprint5
1465871061
пока некогда
Ответить
maior-60
1465875732
В "Кубани" заправляют моральные уроды и ушлепки. После истории с Виктором Гончаренко никто правильных выводов не сделал. Будет продолжаться так дальше, клуб сгинет во второй лиге.
Ответить
bolela_16
1465878895
Это лицо Кубани, кто за этим стоит...
Ответить
Dgad
1465882247
Желаю кубани быстрее развалиться и прекратить свое существование. так дела вести нельзя,
Ответить
Павел Амурский
1465882594
Кубань никому не нужна.
Ответить
ДАША Д
1465882922
В прошлый раз Петреску кинул Кубань, в этот раз - наоборот.
Ответить
Dizzel79
1465883939
да уж....
Ответить
Igorello97
1465888909
Да, в Кубани полная жопа, но ниче прорвемся.
Ответить
Главные новости
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
1
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+