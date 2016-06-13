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Раньери: «Варди еще не принял предложение «Арсенала»

13 июня 2016, 19:34
4

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего Джейми Варди в «Арсенал».

«Мы хотим сохранить его у себя. «Арсенал» выразил готовность полностью выплатить отступные, но Варди еще не принял их предложение. За ним остается последнее слово», – сказал Раньери.

Также наставник чемпионов Англии поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

«Я знаю, что нас ждет очень тяжелая кампания в АПЛ, потому что сделанное нами невозможно повторить. Я надеюсь, что мне удастся сохранить всех моих чемпионов, усилив состав некоторыми новичками».

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Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Лестер Арсенал Варди Джейми Раньери Клаудио
Комментарии (4)
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AR!$tOCRAt
1465839529
Оставайся в Лестере!
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Wiskey
1465891421
Тупой будет поступок если останется!!!
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Zigagurt
1465895218
Нужно сохранить состав и постараться удачно выступить в Лиге Чемпионов
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RO ST
1466166943
с варди теперь до 31 августа будут мусолить,в итоге уйдет куда-нибуть,только не в арс.....стиль венгера!!!
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