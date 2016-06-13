Раньери: «Варди еще не принял предложение «Арсенала»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего Джейми Варди в «Арсенал».

«Мы хотим сохранить его у себя. «Арсенал» выразил готовность полностью выплатить отступные, но Варди еще не принял их предложение. За ним остается последнее слово», – сказал Раньери.

Также наставник чемпионов Англии поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

«Я знаю, что нас ждет очень тяжелая кампания в АПЛ, потому что сделанное нами невозможно повторить. Я надеюсь, что мне удастся сохранить всех моих чемпионов, усилив состав некоторыми новичками».

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