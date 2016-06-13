Аленичев и Родионов будут присутствовать на игре Бельгия – Италия

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов будут присутствовать на игре первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 между сборными Бельгии и Италии. Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб московского клуба может пополниться одним из помощников главного тренера «скуадры адзурры» Антонио Конте.

«Да, мы с Дмитрием Анатольевичем будем на этой игре», – сказал Родионов.

Поединок Бельгия – Италия начнется сегодня в 22:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.