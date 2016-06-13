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Аленичев и Родионов будут присутствовать на игре Бельгия – Италия

13 июня 2016, 18:53
8

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов будут присутствовать на игре первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 между сборными Бельгии и Италии. Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб московского клуба может пополниться одним из помощников главного тренера «скуадры адзурры» Антонио Конте.

«Да, мы с Дмитрием Анатольевичем будем на этой игре», – сказал Родионов.

Поединок Бельгия – Италия начнется сегодня в 22:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Спартак Бельгия Италия Родионов Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
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ФК Зенит всея Руси
1465833471
Логично. По-человечески их можно понять. Они целый год были вынуждены смотреть удушливый, гнилой спартаковский футбол -- теперь хоть увидят, как играют НАСТОЯЩИЕ футболисты. Ну -- и обратно, в свинарник, к своим краснобелым кривоногим недоделкам.
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firs04
1465845318
А на Егорку Титова чо денег не выделил Федун
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EFR
1465881967
и
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bearglass
1465886598
хорошо
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