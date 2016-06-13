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    Панченко может перейти в «Динамо» в обмен на аренду Ионова

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко может продолжить карьеру в «Динамо». Армейский клуб готов отдать 26-летнего игрока в аренду в рамках трансферной сделки по хавбеку бело-голубых Алексею Ионову, который перейдет в стан красно-синих также на правах аренды.

    В прошедшем сезоне Панченко принял участие в 22-х играх во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола и одну результативную передачу. Ионов провел 35 поединков, отметившись также четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 13:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 13 июня 2016, 19:53

      Панченко понятно. что нужен Динамо в его положении, а вот нужен ли Ионов ЦСКА?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 13 июня 2016, 18:43

      похоронил ты себя Кирюша))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 13 июня 2016, 16:48

      Хороший вариант

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 13 июня 2016, 15:42

      Это называется- шило на мыло.......

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > Игорь Иркутск 13 июня 2016, 17:56

      Шило на мыло! Поддерживаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 13 июня 2016, 15:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ленька одному жизнь сломал, теперь за другого взялся

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 июня 2016, 14:55

      Который Ионов? Ааа, тот самый, что первый кричал останусь в Динамо, несмотря на вылет в ФНЛ?)))

      3
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      Рейтинг: +19

      bk-oleg 13 июня 2016, 14:14

      Ионов по бодрее!!!
      И муссу скорее всего увидит!

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 июня 2016, 13:31

      нормально

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 июня 2016, 13:27

      равносильный обмен

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      Рейтинг: +11227

      alp 13 июня 2016, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем армейцам эта гниль? пусь бы уже загибался в фнл - там ему самое место

      -4
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