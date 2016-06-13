Щербаченко: «Тактика на матч с Англией была выверенной и правильной»

Бывший тренер «Мордовии» Федор Щербаченко дал оценку игре сборной России в первом матче на Евро-2016, в котором россияне встречались с Англией (1:1).



«Я считаю, что тактика на матч была выверенной и правильной. Определенные ошибки с составом были, но это все, как говорится, задним умом. Говорю как тренер, который часто раскладывал пасьянс перед игрой и часто не угадывал. Думаю, Слуцкий сам разберется. Соперник – фантастически сильный. Если бы тренеров поменяли местами, Слуцкий разгромил бы нашу команду с крупным счетом. Какие основания? Скорость, индивидуальное мастерство, физическая готовность, опыт игры в сильном чемпионате Англии.



Что касается нашего вратаря, он сделал свое дело. По моему опыту, никогда не надо хвалить людей этого амплуа во время турнира. Впрочем, как и ругать их. Это особая каста футболистов. После назначенного штрафного в наши ворота, с которого был забит гол, предлагаю россиянам на один день отказаться от пиццы, спагетти и моццареллы. Очень понравилось, что команда терпела, выполняла установку тренера, была жесткая дисциплина, ребята ждали своего шанса и добились положительного результата. Игроки действовали очень четко. Считаю, это одна из сильнейших наших команда за последние годы», — сказал он.