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    Евро-2016. Польша прервала суперсерию Северной Ирландии

    Сборная Польши в первом матче группового этапа Евро-2016 обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0. Победу полякам принес нападающий Аркадиуш Милик.

    Тем самым Польша прервала серию Северной Ирландии, которая до этого насчитывала 12 матчей без поражений.

    Чемпионат Европы-2016. Группа С. 1-й тур

    Польша – Северная Ирландия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Милик, 51.

    Польша: Щесны, Пождан, Енджейчик, Глик, Мачиньски (Йодловец, 78), Милик, Крыховяк, Блащиковски (Гросицки, 80), Пищек, Капустка (Пешко, 88), Левандовски.

    Северная Ирландия: МакГоверн, МакЛафлин, Фергюсон (Вашингтон, 66), Маколи, Д. Эванс, Бэйрд (Уорд, 76), Дэвис, Лафферти, Норвуд, МакНэйр (Даллас, 46), Кэткарт.

    Предупреждения: Капустка, 65; Кэткарт, 69; Пищек, 89.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 июня 2016, 21:11

      С тоталом прогадал)

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