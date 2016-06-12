Евро-2016. Польша прервала суперсерию Северной Ирландии

Сборная Польши в первом матче группового этапа Евро-2016 обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0. Победу полякам принес нападающий Аркадиуш Милик.

Тем самым Польша прервала серию Северной Ирландии, которая до этого насчитывала 12 матчей без поражений.

Чемпионат Европы-2016. Группа С. 1-й тур

Польша – Северная Ирландия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Милик, 51.

Польша: Щесны, Пождан, Енджейчик, Глик, Мачиньски (Йодловец, 78), Милик, Крыховяк, Блащиковски (Гросицки, 80), Пищек, Капустка (Пешко, 88), Левандовски.

Северная Ирландия: МакГоверн, МакЛафлин, Фергюсон (Вашингтон, 66), Маколи, Д. Эванс, Бэйрд (Уорд, 76), Дэвис, Лафферти, Норвуд, МакНэйр (Даллас, 46), Кэткарт.

Предупреждения: Капустка, 65; Кэткарт, 69; Пищек, 89.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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