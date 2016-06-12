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    Уткин: «Англичане должны быть расстроены»

    Телекомментатор Василий Уткин поделился своими впечатлениями от матча Англия – Россия (1:1)

    «Россия спаслась вопреки? Во-первых, англичане правы. Во-вторых, как это еще может восприниматься, если команда забивает на последней минуте? На протяжении всего матча Англия имела преимущество, конечно они должны быть расстроены. Извините, я должен сказать банальность, но игра продолжается 90 минут, что поделать. Нелогично, да. А в чем вы видите логику? Мне рассказывали, у них в Англии левостороннее движение, и эти люди ищут логику!», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    12.06.2016 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 13 июня 2016, 00:49

      Капитан очевидность...Млин.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июня 2016, 23:35

      Читаешь иной раз Васины изречения и думаешь. то ли это такой юмор тонкий, то ли с головой не все нормально

      0
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 12 июня 2016, 21:00

      В высказываниях Уткина логика хромает.

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