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    Братья Габуловы могут продолжить карьеру в «Арсенале»

    Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов и экс-полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Габулов во время летнего трансферного окна могут стать игроками тульского «Арсенала». По информации источника, клуб уже связался с футболистами, однако россияне взяли время на раздумье. Отметим, что на данный момент оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

    В нынешнем сезоне Владимир Габулов провел за «Динамо» в РФПЛ 23 матча, в которых пропустил 36 голов. На счету Георгия – 22 встречи и четыре забитых мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 18:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 20:54

      Теоретически все все могут. А какие предпосылки, основания? С таким же успехом можно было бы написать, например, про братьев Запашных.

      1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 12 июня 2016, 20:34

      посмотрим ,как габулов будет оттуда умничать в прессе...Любитель еще тот)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      bk-oleg 12 июня 2016, 20:18

      Пряники)

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 12 июня 2016, 19:17

      Было бы здорово для них,Тула неплохо усилилась бы

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 июня 2016, 18:26

      а я тока хотел написать коммент, что Венгер им лично звонил по телефону. Пытался набрать Гранита Джаку, но сперва трубку поднял Владимир, а потом Георгий. И лишь с третьей попытки ему удалось дозвониться до Гранита

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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 12 июня 2016, 18:18

      Арсенал пытается не хило усилиться

      0
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      Рейтинг: +34

      толллян 12 июня 2016, 18:15

      Я и забыл что Арсенал может быть тульским

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > толллян 12 июня 2016, 19:40

      Ну в отличии от английского Тульский хоть что-то выигрывал :)

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