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    Мутко: «Некоторые болельщики сборной России приехали на Евро-2016 не футбол смотреть, а страну позорить»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о поведении болельщиков сборной России после матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 с командой Англии (1:1).

    «Некоторые люди приехали сюда явно не футбол посмотреть. Надел маску на лицо, страну опозорил, а сам кайфует. УЕФА примет решение до следующего матча сборной России. Может ли РФС подать апелляцию на решение? Все может быть, надо просто вести себя достойно. Открытие дисциплинарного дела в отношении РФС – нормальная процедура, мы нарушили общественный порядок», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    12.06.2016 14:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +34

      толллян 12 июня 2016, 18:44

      А мне кажется укропы наших подставляют выдавая себя за русских

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 12 июня 2016, 18:41

      поехал болеть болей на здоровье.мутко прав.устроили бес предел как их оправдать можно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 12 июня 2016, 18:33

      Ты страну и не переставал своим еб*лом и ртом позорить,ублюдочный м*дак

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 12 июня 2016, 18:03

      А что он может сказать еще? Я думаю, что там сценарий даже был беспорядков - Англии очень наш ЧМ не нравится. А полиция могла бы все пресечь в зародыше, но вмешалась, когда уже были беспорядки. И еще будут, я просто уверен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      trudovik 12 июня 2016, 16:23

      ноу криминалити

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 16:06

      По инициативе Мутко руководить болельщиками назначили Шпрыгина-- лидера боевиков динамовских ультрас.

      2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 июня 2016, 15:43

      Какой министр такие и болельщики)

      1
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      Рейтинг: +429

      Qranat 12 июня 2016, 15:42

      Он поддержал решение УЕФА.... вот рассмешили - кто бы его спрашивал, открывать дело или нет....это уже лизоблюдством попахивает. А чтобы подобных проявлений не было на таких праздниках футбольных, нужно этому же Мутко навести порядок с отмороженными фанатами сначала в России, а не заигрывать с ними, тряся пальчиками избирательно - одним в столицах можно все, другим в регионах ничего... А как себя ведут руководители клубов "великих", провоцируя болел и настраивая их против арбитров и игроков, болельщиков соперников, тоже Министр забыл, оставляя подобные выпады безнаказанными ??? Так-что лучше бы помолчал.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Qranat 12 июня 2016, 20:32

      Точно, например в Грозном, можно почти все.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 12 июня 2016, 15:25

      Это-то ладно, самое удивительное, что здесь еще многие их умудряются оправдывать. У подобных хулиганов нет национальности, они не делают ничего хорошего, а только сажают команды на огромные штрафы и портят здоровье себе и другим.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 июня 2016, 15:16

      Как и некоторые чиновники, вроде пришли работать, а позорятся на весь мир! Да, Виталя!!?)

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