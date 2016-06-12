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    Игнашевич: «Слуцкий объективен и не был замечен в пристрастности к игрокам ЦСКА в сборной России»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что главный тренер московского клуба и национальной команды Леонид Слуцкий объективен в отношении игроков армейского клуба.

    «Футболистам ЦСКА ничуть не легче в сборной, чем всем остальным. Можно не сомневаться, что мы не находимся в привилегированном положении. Слуцкий объективен. Конечно, тактика и состав на игру всегда будут темой для обсуждения, но, кажется, наш тренер не был замечен в пристрастности. Я считаю, что раз сборная показывает результаты, то он справляется с совмещением в клубе и сборной», – сказал Игнашевич.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 14:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 июня 2016, 21:33

      Ещё и как пристрастен. Посмотрим, что дальше будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июня 2016, 17:31

      Всё бы ничего только вот кандидатура Щенникова в выборе между ним и Комбаровым кажется весьма сомнительной...

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > АртурZaСМ 12 июня 2016, 18:37

      Комбарова хватает только добежать до штрафной противника и
      подать в пустоту, а обратно к своим воротам он идет без сил пешком.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 16:51

      А зачем тогда вообще Щенникова взял?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 12 июня 2016, 14:33

      Ждём результаты.

      0
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