Бартон: «У России средняя команда, Англия потеряла два очка»

Сказал, то по делу. Для всех нас, Россия красава!!! И это понятно, с тем сколько у нас было моментов, мало кто верил после пропущенного, что зацепим очко. А так, ну чего лукавить, для них это потеря, с тем как складывалась игра. Чисто по самой Англии, ну да, согласен, что они не супер, Алли, Стерлинг, талантливые, но сыроватые, но бегают в основе, да и сыгранность средняя.
Бывший полузащитник сборной Англии Джоуи Бартон, подводя итоги первого матча группового этапа Евро-2016 с Россией (1:1), подверг критике работу главного тренера национальной команды Роя Ходжсона.
«У сборной России команда среднего уровня. Англия упустила два очка. Но мы все же выйдем из группы.
Проблема Англии не в игроках, которые провели хорошую игру. Дело в тренерском штабе, который провел плохие замены», – сказал Бартон.
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