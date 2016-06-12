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    Бартон: «У России средняя команда, Англия потеряла два очка»

    Бывший полузащитник сборной Англии Джоуи Бартон, подводя итоги первого матча группового этапа Евро-2016 с Россией (1:1), подверг критике работу главного тренера национальной команды Роя Ходжсона.

    «У сборной России команда среднего уровня. Англия упустила два очка. Но мы все же выйдем из группы.

    Проблема Англии не в игроках, которые провели хорошую игру. Дело в тренерском штабе, который провел плохие замены», – сказал Бартон.

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    Источник: Twitter

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    12.06.2016 10:04
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 12 июня 2016, 13:35

      Сказал, то по делу. Для всех нас, Россия красава!!! И это понятно, с тем сколько у нас было моментов, мало кто верил после пропущенного, что зацепим очко. А так, ну чего лукавить, для них это потеря, с тем как складывалась игра. Чисто по самой Англии, ну да, согласен, что они не супер, Алли, Стерлинг, талантливые, но сыроватые, но бегают в основе, да и сыгранность средняя.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июня 2016, 13:21

      Англия проиграет Уэльсу и никуда не выйдет

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Zubo 12 июня 2016, 13:46

      из группы выходят 1.2.3. места....
      так что не выйдут думаю словаки
      надеюсь ничья будет в матче Англия Уэльс

      1
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      Рейтинг: +70

      макс438 12 июня 2016, 13:12

      Еще будет время обгадиться

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 июня 2016, 12:40

      Жирный тролль))) Объективно сейчас у Англии (которая 50 лет как сборная ничего не выигрывала) один из слабейших составов,плюс не очень сильно сыгранный...Где звезды? Руни мягко говоря не в форме,плюс непонятно на каком месте бегает, бегунков-бровочников, которыми Англия всегда славилась особо тоже нет, игроков топ уровня с хорошим пасом особо нет...Англии еще побороться с быстрым Уэльсом за выход из группы надо,просто там не будет...

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      Рейтинг: +429

      Qranat > egrrr 12 июня 2016, 13:31

      Согласен. Но наши даже на этом фоне слабости англичан, пытаются пиарить сборную Слуцкого. Грустно, уважаемые... За что "браво", для чего очередные восторженные вопли - смотреть-то на игру сборной было тоскливо... сразу навевало тошнотворным футболом ЦСКА в еврокубках... Акинфеев сыграл нормально (как и должен был любой вратарь сборной) лишь раз, а остальное все к нему в руки летело... Шпала-Дзюба симулировал даже от прикосновения вдвое уступавшему ему по габаритам мальчонки, а свою работу, без Халка, делать не умеет !!! Временное соотношение 70 на 30 говорит не только о территориальном преимуществе, но и в подавляющем игровом англичан, а наши, как всегда, расчитывают лишь на стандарты... и не более. И ничья - подарок от расслабившихся соперников, а не заслуга Слуцкого и КО. Ну никак не наиграли наши даже на это очко, учитывая сколько моментов упустили Руни и товарищи. Так-что угомонитесь и побойтесь бога... Поскольку эта была не игра, а попытка не пропустить любой ценой и сохранить лицо... даже против юных британцев. Ну а восторги Мутко понятны - он же не столько сборников оправдывает, сколько себя пытается обезопасить от нападков и объективных оценок организации игры по Слуцкому, навязывая нам мнение, что наши заведомо должны строить редуты против, поскольку слабее соперника... А почему собственно это должно быть так, уважаемый - что создаем тепличные условия, делая многочисленные перерывы на сборы сборников, переносим матчи клубов по их многочисленным желаниям из-за участия, устающих миллионеров уже вначале чемпионата, наших "грандов" в еврокубках и пиарим даже за то, что в других чемпионатах команды и тренеров ругают и выгоняют, дисквалифицируют пожизненно ? Вот где нужно искать слабости нашего футбола и заставлять ПАХАТЬ футболистов и тренеров на поле, а не ждать нужного решения боссов клубов в кабинетах РФПЛ и РФС, поливая грязью арбитров, пытающихся работать честно. Менять нужно систему, обновляя зажравшееся управляемое руководство футбольного хозяйства российского.

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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Qranat 12 июня 2016, 13:57

      я бы хотел посмотреть на твой состав сборной и коуча на бровке...

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Qranat 12 июня 2016, 13:59

      Аминь!(все так)

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Qranat 12 июня 2016, 18:47

      Да да Менять нужно систему, обновляя зажравшееся управляемое руководство футбольного хозяйства российского.Но его опять выберут на 4 года и даже после провала на домашнем ЧМ все равно скажут все нормально движемся вперед Футбол он же красноречиво отражает и то что в стране в целом и власть и порядки и все остальное пото му что футбол давно уже в политике и в бизнесе

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      Рейтинг: +12

      MariaG 12 июня 2016, 12:37

      Сам он средний

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 июня 2016, 12:37

      Кто теперь скажит что Акинфеев средний вратарь? По-моему это его пик карьеры!

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      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Стаz 12 июня 2016, 19:12

      Какой подвиг Акинфеева???. Делай что должен. Подвиг работяг на предприятиях Гинера,которые пашут за гроши, чтобы у конифея были импортные трусы и перчатки.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 12 июня 2016, 12:34

      У Англии тоже средняя команда...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 12:28

      Как ни обидно слышать такие слова-но он прав.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 12:19

      Ну, пока они обе средние. Даже по счету.

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 12 июня 2016, 12:00

      средненькая сборная у Англии
      каждый год от "БЕСПОЛЕЗНОЙ " сборной что-то ждут
      они кроме бегать и навешивать не умеет ничего

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat > 3ton 12 июня 2016, 13:32

      Как, собственно, и наши распиаренные

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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Qranat 12 июня 2016, 13:56

      перестань пиарить "жёлто синие" цвета....

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