Руни: «Знали, что у России есть опасный большой парень, способный выигрывать верховые мячи»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро-2016 против России (1:1).

«Думаю, мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Парни разочарованы тем, что не добились победы, но можно отметить и позитивную сторону. На протяжении 90 минут мы солидно выглядели. Наша игра была достойна победы.

Мы знали, что у России есть опасный большой парень, способный выигрывать верховые мячи. К сожалению, так мы и получили гол в свои ворота.

Тем не менее мы заработали очко и должны двигаться вперед», – сказал Руни.