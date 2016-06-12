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    Мутко: «Эта ничья как победа»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча Англия – Россия (1:1)

    «Шикарный матч, у нас есть сборная, это самое главное. Всех с ничьей, она как победа.

    Пересматривали момент с назначением штрафного. Судья немного «подсвистывал», мне кажется, но это футбол.

    Настоящий матч чемпионата Европы, на нервах. Мы забиваем англичанам на последних минутах. У нас отличная команда – все здорово сыграли, старались, Игорь был великолепен. Все парни бились, а капитан забил», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    12.06.2016 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 01:15

      Всё верно)

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