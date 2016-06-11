Шкртел: «Матч против России станет решающим для Словакии»

Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел поделился своими впечатлениями от матча против Уэльса (1:2).

«Мы разочарованы результатом, так как большую часть матча мы играли лучше, но не могли реализовать свои моменты. Соперник сыграл так, как мы от него и ожидали – они пытались все время играть через свою главную звезду Гарета Бейла, и мы были готовы к этому, но и другие футболисты действовали здорово.

Да, мы проиграли сегодня, но у нас еще есть две игры, чтобы исправить ситуацию. Если мы продолжим играть так, как сегодня, то сможем добиться положительного результата. Игра против России превращается в решающую для нас, нам важно забыть о поражении и сконцентрироваться на следующей игре. Сборная России отличается от Уэльса, сейчас мы просмотрим их матч против англичан и будем готовы к 15 числу», – добавил защитник.

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