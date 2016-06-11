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    В Марселе отменили концерт, чтобы не мешать сну футболистов сборной России

    Власти Марселя приняли решение отменить концерт известного исполнителя Черроне, чтобы не тревожить сон игроков сборной России накануне матча с командой Англии. Об этом сообщает «Le Parisien».

    «С учетом близости фан-зоны в Марселе с отелем, где располагается сборная России, было принято решение отменить концерт», – говорится в сообщении.

    Напомним, встреча между сборной Англии и России пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 13:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5

      roma80448044 11 июня 2016, 15:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По-любому пол ночи будут жарить негретянок.. с концертом или без.. А Слуцкий? Не, он будет в МакДональдсе Биг Маги с колой уминать.. пока никто не видит)

      -4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 июня 2016, 14:57

      Баю, баюшки, баю...
      Спят усталые .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 июня 2016, 14:54

      труженики наши, трудяжечки прям стахановцы совецкие- тшшшш....они спьят!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 11 июня 2016, 14:52

      просто надо еще сопли подтереть и одеялко подоткнуть

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 июня 2016, 14:22

      Надо было еще бурановских бабушек пригласить,чтобы перед сном сказку
      рассказали!

      4
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      ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk > nemolod 11 июня 2016, 14:32

      Не говори))) Такая забота...

      0
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      Рейтинг: +20

      anton-84 11 июня 2016, 14:19

      Да неужели,хоть какая-то солидарность

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июня 2016, 13:38

      Чуткие, блин, люди. Респект!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 июня 2016, 13:37

      Игру бы не проспали.

      8
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