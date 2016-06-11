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Мартино: «Когда Месси вышел на поле, все резко поменялось»

11 июня 2016, 10:26
1

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино пообщался с журналистами после матча группового этапа Кубка Америки с Панамой (5:0). Особое внимание Мартино уделил Лионелю Месси, который вышел на замену на 61-й минуте и оформил хет-трик.

«До второго мяча игра была очень напряженной. Но потом на поле вышел Месси, и все поменялось. До того нам не хватало проявлений индивидуального мастерства и решительности в атаке. Результат не отражает разницы между соперниками, Панама играла очень хорошо», — сказал тренер.

Источник: Goal.com
Кубок Америки Аргентина Панама Месси Лионель Мартино Херардо
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Диктор
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Месси есть Месси
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