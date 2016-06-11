Мартино: «Когда Месси вышел на поле, все резко поменялось»

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино пообщался с журналистами после матча группового этапа Кубка Америки с Панамой (5:0). Особое внимание Мартино уделил Лионелю Месси, который вышел на замену на 61-й минуте и оформил хет-трик.

«До второго мяча игра была очень напряженной. Но потом на поле вышел Месси, и все поменялось. До того нам не хватало проявлений индивидуального мастерства и решительности в атаке. Результат не отражает разницы между соперниками, Панама играла очень хорошо», — сказал тренер.