Агент: «Ювентус» подпишет Пьянича на следующей неделе»

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил агент игрока Адис Янузович.

«Ювентус» готов воспользоваться возможностью выкупа, так что мы ожидаем оформления трансфера. Миралемом интересовались многие другие клубы, включая «ПСЖ», «Барселону» и «Челси», но «Ювентус» был более быстрым и конкретным.

Конечно, фанаты «Ромы» не будут этому рады, потому что клуб отпускает одного из лучших своих игроков, но в футболе возможно все. Как я уже сказал, будет использована возможность выкупа. Думаю, он подпишет контракт с новым клубом до конца следующей недели», – сказал Янузович.

В прошлом сезоне Пьянич сыграл за «Рому» 41 матч во всех турнирах и отметился 12 голами и 13 результативными передачами.