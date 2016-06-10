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    Де Хеа: «Информация об уходе из сборной – ложь, сейчас все в руках моих адвокатов»

    Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа на специальной пресс-конференции опроверг информацию о том, что он покинет команду на Евро в связи со скандалом о сексуальных преступлениях, в котором замешан также Икер Муниаин.

    «Это ложь. Я не думал о том, чтобы покинуть сборную. Все это только придает мне сил. Я спокоен, меня это не волнует.

    Я остаюсь расслабленным, а эти необоснованные утверждения меня удивляют. Я обсуждал эту информацию с Муниаином, сейчас все в руках моих адвокатов», – сказал Де Хеа.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    10.06.2016 19:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 11 июня 2016, 12:49

      Прием старый как динозавр... вспомните Стрельцова хотяб..

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 июня 2016, 21:25

      Человек,делающий успокаювающие заявления в подобной ситуации, как раз и не может себя чувствовать спокойно и расслабленно! Да и на всю команду эта история тоже отразится в психологическом плане. На каждого из игроков по-разному.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июня 2016, 20:34

      весело им)))

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