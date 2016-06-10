Де Хеа: «Информация об уходе из сборной – ложь, сейчас все в руках моих адвокатов»

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа на специальной пресс-конференции опроверг информацию о том, что он покинет команду на Евро в связи со скандалом о сексуальных преступлениях, в котором замешан также Икер Муниаин.

«Это ложь. Я не думал о том, чтобы покинуть сборную. Все это только придает мне сил. Я спокоен, меня это не волнует.

Я остаюсь расслабленным, а эти необоснованные утверждения меня удивляют. Я обсуждал эту информацию с Муниаином, сейчас все в руках моих адвокатов», – сказал Де Хеа.

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