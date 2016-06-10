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Смолов: «Руни уже не тот, раньше он выступал гораздо ярче»

10 июня 2016, 16:54
22

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча группового этапа Евро-2016 против команды Англии оценил игру футболистов соперника.

– Впереди матч с Англией. На вашем фланге играет Натан Клайн из «Ливерпуля», который увлекается атакой.

– У англичан вообще защитники увлекаются атакой. Все понимают, что это шанс, которым нужно воспользоваться.

– Британские журналисты спрашивали у игроков сборной России, считают ли они Руни до сих пор лучшим в мире. Вы как думаете?

– Определенно, он один из лидеров сборной Англии. Но, наверное, как сейчас модно говорить – Руни уже не тот. Понимаю, что это громко сказано, тем более от меня. Но раньше он выступал гораздо ярче. И все это понимают и осознают.

– Вы какой по счету в очереди за футболкой Бэйла?

– Бэйла? Ладно бы Месси, но Бэйла... Между собой не обсуждаем, кто чью футболку возьмет. Но если будет возможность взять для коллекции, почему нет?

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Англия Смолов Федор Руни Уэйн
Комментарии (22)
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kauk
1465567347
руни тебе ногу сломает, а футболку у Слуцкого возьмёшь
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GektorT
1465567408
По заголовку подумал, что Смолов окуел, а оказывается все по делу про Руни сказал. Из контекста вырванные слова
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Rivaldo88
1465567638
Руни покажет в самый сложный момент, когда нужно будет. Здесь его лидерские качества важны.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465571733
Завтра узнаешь.
Ответить
Garrincha58
1465571834
Руни да же сейчас намного сильней Федьки Кокошки и Дзюбы-клоуна вместе взятых
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ppv666
1465571889
если Руни сделает дубль в наши ватора то Федор обоссы себе лицо
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андрей андреев
1465572014
" Руни уже не тот".... Вещи собирай,стадион-вокзал-Россия
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subbotaspartak
1465573732
Да, Руни стал уже не тот, Смолов же наоборот. Эй, Европа, берегися, Не кладите парню в рот
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artem 81
1465576344
Губу закатал бы футбу Месси захотел.
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тигрик
1465582246
Ахах Бейла...пафоса то сколько...типо кто он такой...ахаха..мда ну и рожа
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