Смолов: «Руни уже не тот, раньше он выступал гораздо ярче»

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча группового этапа Евро-2016 против команды Англии оценил игру футболистов соперника.

– Впереди матч с Англией. На вашем фланге играет Натан Клайн из «Ливерпуля», который увлекается атакой.

– У англичан вообще защитники увлекаются атакой. Все понимают, что это шанс, которым нужно воспользоваться.

– Британские журналисты спрашивали у игроков сборной России, считают ли они Руни до сих пор лучшим в мире. Вы как думаете?

– Определенно, он один из лидеров сборной Англии. Но, наверное, как сейчас модно говорить – Руни уже не тот. Понимаю, что это громко сказано, тем более от меня. Но раньше он выступал гораздо ярче. И все это понимают и осознают.

– Вы какой по счету в очереди за футболкой Бэйла?

– Бэйла? Ладно бы Месси, но Бэйла... Между собой не обсуждаем, кто чью футболку возьмет. Но если будет возможность взять для коллекции, почему нет?

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