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    Президент «Рубина»: «Команду могли возглавить тренеры, которые на Евро будут бороться за медали»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин назвал причины, по которым казанский клуб назначил на пост главного тренера команды испанского специалиста Хави Грасию.

    «Мы обращали внимание на российских специалистов и советовались, но свободных топовых тренеров, с которыми можно было бы выстраивать перспективную стратегию для клуба, мы не нашли.

    В последние годы мы могли наблюдать, как главенствует испанская футбольная школа. Испанские клубы выигрывают Лигу чемпионов, Лигу Европы, сборная побеждала на чемпионате Европы и чемпионате мира. Так что мы все признаем, что испанская школа самая сильная и хотели бы выстроить команду, стиль игры, детскую академию, дубль и «Нефтехимик», под эту философию.

    Почему именно Грасия? С Айестараном я лично в Мексике достиг предварительной договоренности. Мы разглядели в нем потенциал, он полностью соответствовал нашему уровню требований. Об этом говорит хотя бы то, что недавно он стал главным тренером «Валенсии». Но на тот момент не смог оставить команду. Мы рассматривали и Паулу Соузу, который тренирует «Фиорентину» – я с ним лично встречался. Но в финансовом плане нас не устроили его требования. А человек и специалист он прекрасный. Чувствуется при общении, так сказать, химия, мгновенный контакт, взаимопонимание...

    И это далеко не полный список тех, с кем мы встречались в ходе отбора – всех не могу раскрыть из-за конфиденциальности переговоров. Могу лишь сказать, что три тренера сборных, которые на Евро-2016 будут бороться за медали, были готовы после чемпионата Европы в конце июля возглавить «Рубин». Но мы считаем, что не можем терять два месяца, ведь команда собирается уже 20 июня», – сказал Метшин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.06.2016 12:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 июня 2016, 07:56

      Планов громадье...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 10 июня 2016, 17:01

      ага,если бы захотели,то мб.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 10 июня 2016, 15:06

      Слуцкий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 10 июня 2016, 14:55

      Да все. Вы теперь мертвый клуб . Вы хоть бога назначите, он вас не протянет на вершину. Только Бердыев может

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Berdchanin 10 июня 2016, 15:20

      Бог пойдёт в Зенит)))Остаются только ангелы

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 10 июня 2016, 13:48

      По всей видимости, это Лев, Дель Боске и Дешам.

      1
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 10 июня 2016, 13:13

      ой сказки то

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 10 июня 2016, 13:07

      Пригласили бы Капелло ))))))

      -1
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