Дешам: «Люди ждут от Погба слишком многого»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порекомендовал полузащитнику своей команды Полю Погба действовать на поле попроще.

«Люди ждут от него слишком многого, ведь у него незаурядная техника, но он здесь не для того, чтобы заставлять болельщиков вскакивать на ноги при каждом касании мяча. Я сказал ему, что порой следует играть проще. Он полузащитник, а не «десятка», – считает Дешам.

Матч открытия турнира Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в 22:00 по московскому времени.