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    Самый высокооплачиваемый тренер на Евро – Ходжсон, Слуцкий получает меньше всех

    Английское издание Daily Mail составило рейтинг главных тренеров команд-участниц Евро-2016 в соответствии с их зарплатами.

    Самым высокооплачиваемым специалистом на Евро оказался главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, в тройку вошли Антонио Конте и Фатих Терим.

    Наставник сборной России Леонид Слуцкий замкнул список. Полностью этот рейтинг выглядит следующим образом:

    1. Рой Ходжсон (Англия, 3,5 миллиона фунтов в год)

    2. Антонио Конте (Италия, 3,15 миллиона)

    3. Фатих Терим (Турция, 2,7 миллиона)

    4. Йоахим Лев (Германия, 2,15 миллиона)

    5. Висенте Дель Боске (Испания, 2 миллиона)

    6. Дидье Дешам (Франция, 1,3 миллиона)

    7. Марсель Коллер (Австрия, 1,15 миллиона)

    8. Мартин О’Нил (Ирландия, 1 миллиона)

    9. Фернанду Сантуш (Португалия, 962 тысячи)

    10. Бернд Шторк (Венгрия, 770 тысяч)

    11. Владимир Петкович (Швейцария, 575 тысяч)

    12. Марк Вильмотс (Бельгия, 550 тысяч)

    13. Ларс Лагербек (Исландия, 346 тысяч)

    14. Майкл О’Нил (Северная Ирландия, 250 тысяч)

    15. Крис Коулмэн (Уэльс, 200 тысяч)

    15. Адам Навалка (Польша, 200 тысяч)

    17. Анте Чачич (Хорватия, 192 тысячи)

    18. Павел Врба (Чехия, 175 тысяч)

    19. Эрик Хамрен (Швеция, 154 тысячи)

    19. Джанни Де Бьязи (Албания, 154 тысячи)

    21. Ян Козак (Словакия, 138 тысяч)

    22. Михаил Фоменко (Украина, 104 тысячи)

    23. Ангел Йордэнеску (Румыния, 92 тысячи)

    24. Леонид Слуцкий (Россия, только бонусы)

    Источник: Daily Mail

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    09.06.2016 21:34
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 июня 2016, 07:55

      Наверняка з/п в конверте получает, наш стиль.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 10 июня 2016, 03:04

      Ай ай ай...Может скинемся Лене на биг мак???Если победят...Игрочишки сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2016, 02:41

      Зато игроки наши наверняка в первых строчках этого рейтинга

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 июня 2016, 00:05

      (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 10 июня 2016, 00:00

      Сказки все про Слуцкого.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 9 июня 2016, 23:27

      На прошлом Евро все было наоборот(Адвокаат получал больше всех, причем с солидным отрывом), вы все были не довольны, щас наш тренер получает меньше всех, вы опять не довольны, че за люди ..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > olic29ivica 10 июня 2016, 08:34

      Просто все понимают,что это лохотрон про бесплатную работу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 июня 2016, 23:12

      Норм,давай лёня самую возрастнцю кому тяни до финала))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 июня 2016, 23:09

      бонусы: просто отыграть матч -200 к евро, ничья -500 к ,выигрыш -не предусмотрен)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 июня 2016, 22:38

      С учетом того, что РФС ещё и Гинеру отстегнул, чтобы Слуцкий совмещал посты, то в итоге даже без премиальных дядя Леня получает не меньше какого-то Ходжсона с первого места)) На кого этот бред рассчитан?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июня 2016, 22:30

      Какую команду подготовил, столько и получает.

      -3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > kykyi 9 июня 2016, 22:40

      Твой сраный манчестер сейчас не лучше ярославского Шинника. Тебе бы возмущаться...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Антибиотик 9 июня 2016, 22:57

      Во первых, точно лучше Шинника, во вторых тренер плохо с работой справился-уволили и премиальных не заплатили.
      А на счет засранцев, Локо из их породы, точно.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > kykyi 9 июня 2016, 23:03

      какие проблемы у тебя с ЛОКО? Поимели твоих что-ли? Так ты не расстраивайся.. всякое бывает. Я очень вежлив и дружелюбен.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 9 июня 2016, 23:14

      У меня с Локо вообще никаких проблем, для меня они не существуют, некоторым господам, просто хамить не надо и все.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ljrljr0505 9 июня 2016, 23:15

      Это Ростов поимел Локо,аж 2 раза.Вежливо и дружелюбно

      0
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