Кубок Америки. Венесуэла и Мексика побеждают и выходят в четвертьфинал

На пятницу запланированы матчи второго тура группового этапа Кубка Америки в квартете C. Сборная Уругвая уступила Венесуэле с минимальным перевесом за счет гола бывшего нападающего «Зенита» Саломона Рондона. После двух туров на счету сборной Венесуэлы максимальное количество очков – 6.

Во втором матче дня Мексика уверенно переиграла Ямайку. Голами отметились Хавьер Эрнандес и Орибе Перальта, вышедший на его замену во втором тайме. После этой победы сборная Мексики обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Кубок Америки. Групповой этап. Группа C. 2-й тур

Уругвай – Венесуэла – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рондон, 36.

Мексика – Ямайка – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 18; 2:0 – Перальта, 81.