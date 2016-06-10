Кубок Америки. Венесуэла и Мексика побеждают и выходят в четвертьфинал

На пятницу запланированы матчи второго тура группового этапа Кубка Америки в квартете C. Сборная Уругвая уступила Венесуэле с минимальным перевесом за счет гола бывшего нападающего «Зенита» Саломона Рондона. После двух туров на счету сборной Венесуэлы максимальное количество очков – 6.
Во втором матче дня Мексика уверенно переиграла Ямайку. Голами отметились Хавьер Эрнандес и Орибе Перальта, вышедший на его замену во втором тайме. После этой победы сборная Мексики обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.
Кубок Америки. Групповой этап. Группа C. 2-й тур
Уругвай – Венесуэла – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Рондон, 36.
Голы: 1:0 – Эрнандес, 18; 2:0 – Перальта, 81.
Источник: Бомбардир.ру