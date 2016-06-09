Роналду: «Еще в детстве знал, что стану профессиональным футболистом»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии чемпионата Европы-2016 рассказал, за игрой каких футболистов он наблюдал в детстве.

«Когда я рос, всеобщими героями были Луиш Фигу, Руй Кошта и Фернанду Коуту. Конечно, я наблюдал за их игрой, но при этом знал, куда лежит мой путь: «Я буду играть вместе с ними». Я смотрел чемпионаты других стран, «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Валенсию», итальянскую лигой с «Миланом». Знал, что стану профессионалом.

За сборную я играю с 18 лет и всегда гордился каждым матчем в ее составе. Безусловно, я подавал пример людям не только в Португалии, но и по всему миру. Моя главная задача – играть в свой футбол и показывать то, что я умею делать лучше всего. Ну и, естественно, за пределами поля я всегда стараюсь подавать хороший пример, в особенности детям. Они пытаются походить на нас, и важно об этом не забывать», – сказал Роналду.