Армавирское «Торпедо» переименовано в «Армавир»

Армавирское «Торпедо» официально сменило название на «Армавир». Об этом сообщил президент клуба Валентин Климко.

«Дорогие, друзья! В начале текущего года по инициативе наших болельщиков на официальном сайте клуба было проведено голосование под названием «Выбери наше имя». Абсолютное большинство проголосовавших высказались за переименование клуба в ФК «Армавир».

Разделяя выбор и стремление наших болельщиков, убежден, что, действительно, сегодня мы уже пришли к тому, чтобы выбрать себе новое имя, имя, которое позволит нам полностью идентифицировать себя и стать ближе к городу и его болельщикам, быть неотъемлемой частью его истории и жизни. Реализуя волю болельщиков, нами были проведены необходимые регистрационные действия, и сегодня с гордостью хочу вам сообщить, что теперь наше новое имя – «Армавир».

Уверен, что переименование ознаменует собой написание новой славной страницы в истории нашего клуба, станет началом эры новых ярких побед и больших достижений! В ближайшее время мы представим вам обновленные эмблему и клубные цвета, которые, я верю, понравятся и будут приняты нашими поклонниками», — цитирует Климко официальный сайт армавирской команды.