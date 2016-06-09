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    Мутко: «Сокрытие положительной допинг-пробы игрока «Краснодара»? Смешные вещи»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко опроверг информацию о том, что он скрыл положительную допинг-пробу у одного из футболистов «Краснодара» в 2014 году.

    «Инициалы можно и по другому расшифровать, на меня могут ссылаться тысячи людей. Как я могу помогать скрывать? Сам могу уничтожить? Это смешные вещи.

    Игрок «Краснодара» какой-то? Откуда я могу это знать? Под футбол «копают» давно. Зашли через ФИФА, теперь заходят с другой стороны. Но государственный уровень – это серьезно», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2016 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 июня 2016, 08:00

      Ну да, ну да....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июня 2016, 18:58

      Под футбол «копают» давно. Зашли через ФИФА, теперь заходят с другой стороны. Но государственный уровень – это серьезно»,
      Так не надо на государственном уровне заниматься допингом. Вляпались в дерьмо,а теперь поёте,типа " Ребята,мы не в курррсе". Наша Раша блин..Отвечайте по существу-"да" или "нет".Если "нет" .то подавайте в международные суды.Только не говорите,что и суды под Америкосами.Вечно они у вас виноваты,особенно когда рыльце в пушку.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2016, 16:27

      Где то кто то в Краснодаре...
      Может говорят не даром,
      Да на это наплевать
      Надь легкоатлетов спасать

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 июня 2016, 13:39

      Будем смеяться когда сухари сушить будешь.
      Нары давно Мутко ждут.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > Зенит оле оле ола 9 июня 2016, 15:21

      Продолжай и дальше себя утешать.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 июня 2016, 18:51

      И не только его..

      -1
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