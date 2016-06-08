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    ARD утверждает, что в применении допинга был уличен футболист «Краснодара»

    Немецкий телеканал ARD заявил о сокрытии положительной допинг-пробы футболиста «Краснодара» министром спорта России и главой РФС Виталием Мутко. Фамилия игрока не разглашается.

    По информации канала, в организме футболиста был обнаружено запрещенное вещество пептид гексарелин, а сама проба была взята по окончании игры четвертого тура РФПЛ с «Ростовом» в августе 2014-го года. Сообщается, что подтверждающие это документы находятся у автора фильма о допинге в России Хайо Зеппельта.

    Напомним, сегодня телеканал ARD покажет уже четвертую часть фильма о применении запрещенных препаратов российскими спортсменами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 23:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 июня 2016, 10:09

      А факты где?
      Таких фильмов можно про всех наснимать и самого Зеппельта и весь канал ARD обвинить во всех смертных грехах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 9 июня 2016, 11:43

      сейчас такими тэмпами просто останемся без чемпионато мира 2018

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Fae DDD 9 июня 2016, 10:48

      дауны !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2016, 10:00

      Уж два года прошло .... вспомнили млин, а что раньше нельзя было сказать? или надо было шумиху с мельдонием подождать?

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 июня 2016, 09:28

      Нашли у Краснодара, а проверили Ростов. Странная логика.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      zubr252 9 июня 2016, 09:19

      ох как задолбали наших спортсменов Этот дикий запад.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июня 2016, 09:01

      Разговор не о футболисте,а о Мутко.Поэтому и не говорят фамилию.Хотя,мне кааца,Мутко все время пол кайфом)))

      1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 9 июня 2016, 08:54

      Это - утка. Была бы правда, обязательно назвали бы фамилию и документы показали бы в фильме как доказательство. А так это бредовые инсинуации выжившего из ума фашиста.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 июня 2016, 07:28

      печалька. краснодар симпатичный

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2016, 07:22

      Краснодарской дозой будут пугать
      И легкоатлетов в Рио не пускать.

      0
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