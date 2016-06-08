ARD утверждает, что в применении допинга был уличен футболист «Краснодара»

А факты где?
Таких фильмов можно про всех наснимать и самого Зеппельта и весь канал ARD обвинить во всех смертных грехах.
Немецкий телеканал ARD заявил о сокрытии положительной допинг-пробы футболиста «Краснодара» министром спорта России и главой РФС Виталием Мутко. Фамилия игрока не разглашается.
По информации канала, в организме футболиста был обнаружено запрещенное вещество пептид гексарелин, а сама проба была взята по окончании игры четвертого тура РФПЛ с «Ростовом» в августе 2014-го года. Сообщается, что подтверждающие это документы находятся у автора фильма о допинге в России Хайо Зеппельта.
Напомним, сегодня телеканал ARD покажет уже четвертую часть фильма о применении запрещенных препаратов российскими спортсменами.