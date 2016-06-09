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    Аршавин: «Гилерме и Нойштедтер? Давайте наберем 11 натурализованных футболистов»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к натурализации иностранных футболистов.

    – Как вы относитесь к натурализации игроков для нашей сборной?

    — Отрицательно.

    — Но разве Гилерме, много лет живущий в России и выучивший наш язык, или Нойштедтер, вообще наполовину русский, не имеют право на российский паспорт?

    — В любом конкретном случае всегда есть нюансы, но если говорить глобально – я против. Надо понимать, чего мы хотим добиться.

    — Того, чтобы наша сборная стала сильнее играть в футбол.

    — Ну, окей, мы взяли Гилерме, при всем уважении к нему лично, и что – наша сборная стала сильнее играть в футбол?

    — Он – хороший вратарь и в случае необходимости может заменить Акинфеева.

    — Не спорю, но это с таким же успехом может сделать и Лодыгин, и еще кто-то. Все равно ведь стоять будет Игорь, а кто второй-третий номер менее важно. Наверное, и Гилерме, и Нойштедтер пригодятся команде, но тогда давайте наберем 11 натурализованных футболистов. Теоретически Россия может себе это позволить? Может. И что, футбол в стране станет от этого лучше? Надо думать о развитии своего футбола, а не о поиске людей со стороны.

    Источник: Спортфакт

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    09.06.2016 12:27
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    Комментарии93
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 июня 2016, 09:35

      давайте вспомним олимпиаду, только при натурализации и заняли первое место!

      -3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 июня 2016, 09:09

      ...натурализация иностранных футболистов у нас в России--- это онанизм!
      У нас очень много талантов,но деньги решают всё.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июня 2016, 08:48

      Это нормальная практика в мировом футболе. Зачем так негативно говорить про натурализованных футболистов? Другое дело, что Нойштедтер, не сыграв ни одного матча официального, быстро получил паспорт и поехал на евро. Вот Гилерме выучил русский язык, сдал экзамены и законно получил гражданство РФ. Да и вратарь прекрасного уровня, один из лучших РФПЛ, играет не первый год, и имеет опыт выступления в еврокубках.

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Nesterenko 12 июня 2016, 20:16

      Гомосеки- это тоже нормальная практика в Европе. Тебе это надо?! Да кому я объясняю, если ты готов болеть за бразильцев и немцев в нашей сборной, то какое ты вообще имеешь отношение к сборной России? С развалом СССР детей по нарожали, а воспитания не дали. Вот теперь процентов 30 %- потенциальные предатели Родины.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 9 июня 2016, 23:21

      не в бровь а в глаз.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      kubanь84 9 июня 2016, 21:08

      Я согласен, что за сборную должны играть свои ребята! Ладно немец полурусский, но уж на место Гильерме есть у нас вратари и получше

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 июня 2016, 20:38

      Лучше жевать чем говорить...

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 9 июня 2016, 17:31

      ....натурализовать надо!!!...в нашей ситуации, если мы хотим добиться результата сиюминутно!!!....но, не нойштедтера же!!!....надо было активнее работать с фернандесом, очень много классных молодых игроков не попадают в основу сборных испании, бразилии, уругвая, колумбии, камеруна, ганы!!!...у нас скауты работают чисто на свой карман и карман братвы, которая посадила его на эту должность...а там надо выбрать уже громкое имя, и пробить очень дорогой контракт, что бы накормить всю эту банду бюджетными деньгами!!!....а все идет от руководства на местах.....короче, балаболить как андрюша, стуча себя в грудь копытом, можно до бесконечности...надо менять систему, пересажать всех виновных в развале футбола (пересажать, а не переувольнять...иначе толку не будет) и выстроить четкую схему работы агентов и скаутов....иначе, пеняя на рынок, мы сами оправдываем всю эту банду!!!

      -2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Саня БУБА 9 июня 2016, 18:38

      Аршавин: "Надо думать о развитии своего футбола"
      Саня БУБА: "короче, балаболить как андрюша, стуча себя в грудь копытом, можно до бесконечности...надо менять систему"

      Ты обкакал человека, а потом сказал тоже, что и он! Поищи у себя в голове штуку, называется логика!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2016, 17:28

      ну а что если этот натурализованный забьет голешник в финале и сборная России выйграет впервые ЧМ, кто то будет мякать, "все не честно, он натурализованный "?
      Вон у нас в шорт треке есть хороший пример с Витьком, как на выигрывал золота, что нашим и не снилось и что кто то против?
      А уж в футболе и подавно все честно сделано с натурализацией, одна сборная одна жизнь!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > FanatSerj 9 июня 2016, 17:46

      бред даже в полуфинале наших не будет, а натарулизацию готовы проходить те кто не попадет и не попадет в свои сборные... т. е . таких и у нас хватает... есть редкие исключения но эти двое

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 июня 2016, 17:27

      о чем все вы рассуждаете. Естественно натурализация хороша только там, где нет своих талантов. А у нас??? в огромной стране и нет талантливых пацанов?????? Да о чем вы? Сейчас по России идет передача о талантливых детях. посмотрите эту передачу. И я уверен, что многие начнут думать по-другому. Единственная проблема у нас- это довести молодой талант во взрослую жизнь. Скажите где наши чемпионы Европы по футболу??? Где Митрюшкин, где остальные ребята, которые выиграли этот чемпионат. Почему эти ребята, у которых уже есть дух победителей теряются потом. Вот когда мы сможем дать им дорогу в большой футбол после их побед на молодежном уровне тогда разговор о натурализации футболистов, баскетболистов, шорт-трекистов и т д отпадет сам собой. Я был взаимно вежлив и дружелюбен, хотя это было нелегко.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ljrljr0505 9 июня 2016, 17:32

      важна еще мотивация, а если до такого дожили, что приезжий готов биться за чужую страну лучше чем наши зажратики, которых еще надо на это вдохновить, в кальяную сводить, чтобы тренер еще понравился, так почему бы нет?
      Может им хоть стыдно станет.
      Ну а сейчас натурализация это чистой воды решения лимита в клубах, на сборную как всегда всем насрать .

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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2016, 16:56

      а,что лучше смотреть на пофигистов,можно только Кокорина и Смольникова отметить,остальные туристы

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > sidul1 9 июня 2016, 17:48

      кокоша ---ха-ха шланг и пустышка сдулся не поднявшись.. он ноль

      -2
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