Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойштедтер: «Вернуть немецкое гражданство? Ну нет!»

    Защитник «Шальке-04» и сборной России Роман Нойштедтер не собирается возвращать немецкое гражданство после завершения Евро-2016.

    «Думаю, во мне достаточно русского, я точно не чужой и не чувствую себя таким. Многие говорят, что я хочу вернуть себе немецкое гражданство? Правда?! Думают, что все специально сделал и продумал?! Ну нет! У меня только один паспорт, российский. Я хотел играть за сборную и ни о чем другом вообще не задумывался», – сказал Нойштедтер.

    Напомним, 30 мая Нойштедтер получил российский паспорт в генеральном консульстве России в Бонне.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 9 июня 2016, 19:12

      Вали обратно, не нужен ты здесь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 9 июня 2016, 13:18

      Оооо....йя йя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 12:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кому нахрен эта неметчина сдалась?

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 13:26

      Потому что у нас своих нет ты че хочешь чтоб игна и береза играли до пенсии?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Shamil Muhammadov 9 июня 2016, 13:46

      Играть за сборную должны лучшие в стране.

      Если лучшие Игнашевич и Березуцкий - играть однозначно им. А как же.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Shamil Muhammadov 9 июня 2016, 13:48

      И кроме того, вы меня не поняли. "Неметчина" это не россиянин Нойштедтер - неметчина это страна Германия, куда россиянин Нойштедтер отказывается проситься на гражданство, согласно этой статье.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 16:46

      У нас много молодых хороштюих защитников тот же Чернов тот же Жиров вполне норм защитники. Ну ты пойми хочется новых МОЛОДЫХ игроков. А они в сборной с 2000 года!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Shamil Muhammadov 9 июня 2016, 16:59

      Тут не поспоришь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11