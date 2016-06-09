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    Мутко: «Товарищ Родченков еще будет доставать»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал неубедительной информацию немецкого телеканала ARD, который обвинил его в сокрытии допинг-пробы игрока «Краснодара».

    «Инициалы можно и по другому расшифровать, на меня могут ссылаться тысячи людей. Как я могу помогать скрывать? Сам могу уничтожить? Это смешные вещи.

    Это не только в немецких СМИ. Это целенаправленная атака на Россию, спокойная, организованная. Товарищ Родченков отрабатывает для людей, которые его приютили. Что у него еще есть с 2005 года – мы не знаем. Он будет еще доставать», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2016 11:27
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2016, 11:33

      а ты уже достал

      -2
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