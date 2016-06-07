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    ARD намерен доказать, что Мутко скрыл положительную допинг-пробу одного из российских футболистов

    Создатели очередного фильма о допинге в российском спорте на телеканале ARD хотят доказать, что министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко причастен к сокрытию фактов об употреблении запрещенных веществ.

    В фильме намерены рассказать о препятствии Мутко распространению данных о положительной допинг-пробе одного из футболистов РФПЛ.

    Этот фильм станет уже четвертым от ARD в «эпопее» о допинге в России. Напомним, первый фильм появился третьего декабря 2014-го года и повествовала о регулярном употреблении запрещенных препаратов российскими легкоатлетами. Седьмого декабря на канале WDR, принадлежащему холдингу ARD, вышел второй фильм, а шестого марта 2016-го года – третий.

    Новое «кино» о применении допинга российскими спортсменами ARD покажет восьмого июня.

    Источник: Twitter

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    07.06.2016 15:46
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 8 июня 2016, 14:54

      Ну логика конечно у них железная. Спортсмен принял, а министр спорта не зная об этом, скрыл этот факт. Хотя должен был знать.

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 7 июня 2016, 21:31

      Вот и до футбола добрались(( прицеливаются к 2018 году
      На ОИ 2016 сборная и так под вопросом(
      Что наши журналисты на их накопать не могут или их ни куда не пускают?

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 7 июня 2016, 21:01

      Мутко, конечно, сочувствия не вызывает. Но это звучит примерно также как "телеканал намерен доказать, что комиссар полиции скрывал факты, известные следствию, от нас журналистов и тем самым препятствовал их распространению".

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 20:12

      Мутко давно пора на нары.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 22:19

      Не только его

      -1
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 7 июня 2016, 19:27

      да странно ростов вроде как чампион а в сборную не берут никого

      1
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      Рейтинг: +429

      Qranat > Андрей Владимирович 7 июня 2016, 19:57

      Не думаю, что ростовский. Если действительно скрыл, то это игрок питерский или цсковский... других бы, без адм. ресурсных, обязательно бы наказали.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 июня 2016, 18:36

      и даже эта статья уже сегодня исчезнет с бомбардира, ведь руководство этого сайта тоже дорожат своим местом)

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > diadushka 7 июня 2016, 21:02

      Спорим, что не исчезнет? Хозяева этого сайта находятся не в России.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 июня 2016, 18:33

      видимо, интересный фильм будет))) Жаль только в российском прокате его не увидеть, правда глаза режет, не будут же его показывать для всех, а просто скажут, очередная анти-российская пропаганда и все замнут)

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      Рейтинг: +64

      dezmond_87 7 июня 2016, 18:22

      "Мутко скрыл положительную допинг-пробу"... Интересно, каким же образом? Заменил своей? Вынес из лаборатории во внутреннем кармане пиджака? Или копнуть еще глубже?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > dezmond_87 7 июня 2016, 18:38

      Слишком мелко берешь) Он дал команду и люди скрыли: вынесли в кармане, заменили своей или засунули себе поглубже его не волновало уже! Рыба гниет с головы.........

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      Рейтинг: +429

      Qranat > dezmond_87 7 июня 2016, 20:00

      Информацию с результатами сбрасывают в РФС, а Мутко должен принимать решение о привлечении к ответственности - дисквалифицировать ИЛИ...

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 7 июня 2016, 17:53

      ноу криминалити

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2016, 17:44

      И что интересно,никто не сказал-" нужно выигрывать честно".( Только не говорите,что все применяют и это заговор против России)

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