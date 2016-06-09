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  • Могилевец: «В «Зените» не делают ставку на своих воспитанников»

Могилевец: «В «Зените» не делают ставку на своих воспитанников»

9 июня 2016, 10:43
28

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец, который в прошедшем сезоне завоевал второе место в Премьер-лиге в составе «Ростова», рассказал об отношении к молодым игрокам в клубе из Санкт-Петербурга.

– Андре Виллаш-Боаш ничего вам так и не объяснил?

– Личных разговоров не было. Единственный раз, когда он со мной пообщался, – еще до возвращения в «Зенит» из «Рубина».

Однако уже после первой половины сезона стало понятно, что тренер на меня особо не рассчитывает. И я попросил отпустить меня в аренду. Но тогда сломался Виктор Файзулин, плюс уже было понятно, что лимит ужесточат. Сказали, чтобы я на всякий случай остался.

– Виллаш-Боаш сказал, что Могилевцу нужно было больше работать, чтобы попасть в состав. Получается, упрекнул вас в чем-то?

– Я не знаю, почему он так сказал. Если реально смотреть на вещи, то в классе и в опыте я уступал конкурентам. Но скажу честно, я очень старался и много работал. Однако, когда тебя не выпустили в одном, втором, третьем матчах, настроение становится все хуже и хуже. Я переживал из-за этого, работал индивидуально.

Да, я не воспользовался теми несколькими шансами, которые мне дал тренер. Но там за весь сезон получилось, что я один матч полный наиграл, 93 минуты.

Молодым в «Зените» сложно. Я не говорю конкретно про себя. У меня были шансы, я ими не воспользовался. Но перед глазами пример многих других ребят. Просто здесь не делают ставку на своих воспитанников. Ничего не попишешь.

– Богаев же получил шанс, несколько матчей отыграл.

– Думаю, Виллаш-Боаш, понимая, что все равно уходит, решил дать ему шанс. Результат там особо не давил. И сколько он сыграл? 3 матча? Мне кажется, шанс дают в важных играх, когда тебя выпускают что-то поменять. А когда ты выходишь на две-три минуты, в уже ничего не решающий момент, это совсем другое.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Могилевец Павел
Комментарии (28)
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ArReal
1465460748
За сезон в Ростове забил 1 гол - и сдлал 1 голевую передачу...И зачем его только Капучино на ЧМ-2014 брал?))
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kenguru62
1465461440
Зато в Спартаке куча своей молодёжи, а толку?
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Kos77
1465461543
Зенька отстой
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Zeff
1465461985
Нужна 2-я команда в РФПЛ. Зенит игрушка Газпрома, всегда будет забит легионерами.
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Se90
1465471338
РФПЛ в целом - говно. А вы спорите, кто воняет больше. Тут проблема не только клубов. Корни гораздо глубже.
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triton004
1465475137
Хреново когда рулит бабло
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bomilazdeshnii
1465504775
Скупают игроков конкурентов и сажают их на скамейку.
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Garrincha58
1465540165
Могилевец средний игрок примерно как Юсупов и Файзулин таким только в Спартак
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