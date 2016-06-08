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Товарищеский матч. Португалия разгромила Эстонию

8 июня 2016, 23:49
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В товарищеском матче сборная Португалии нанесла унизительное поражение Эстонии. Уже в первом тайме хозяева поля довели счет до разгромного, а во втором продолжили избиение, отправив в итоге семь безответных голов в сетку ворот эстонцев. Отметим, что дубль в этой встрече на свой счет записал форвард «Реала» Криштиану Роналду. Также два мяча на счету Рикардо Куарежмы.

Товарищеский матч

Португалия – Эстония – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 36; 2:0 – Куарежма, 39; 3:0 – Роналду, 45; 4:0 – Перейра, 55; 5:0 – Метс (автогол), 61; 6:0 – Куарежма, 77; 7:0 – Эдер, 80.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Португалия Эстония
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яйва-яйва
1465434809
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