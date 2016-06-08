Пеллегрини может стать наставником «Милана»

Экс-наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини фигурирует в списке кандидатов на пост главного тренера «Милана». По информации источника, чилийский специалист в ближайшее время прибудет в Италию для подписания соглашения с «россонери».

Тем не менее, оформление сделки может быть отсрочено до того момента, пока владелец миланского клуба Сильвио Берлускони не завершит переговоры о продаже акций клуба китайским инвесторам.

Напомним, под руководством Пеллегрини «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше АПЛ занял четвертое место, пропустив вперед «Лестер», «Арсенал» и «Тоттенхэм».