Наингголан: «Конте давно хочет видеть меня в своей команде»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан заявил, что нынешний тренер сборной Италии Антонио Конте, который возглавит «Челси» по завершении Евро-2016, давно проявляет желание поработать с ним в одной команде.

«Конте хотел видеть меня в своей команде еще со времен «Ювентуса». Он рассказал о том, в какой роли хочет меня видеть. У меня возникает ощущение, что он хочет пригласить меня в «Челси». Куртуа и Азар также зовут меня в лондонский клуб, однако в данный момент все мои мысли связаны только с чемпионатом Европы», – сказал Наингголан.

Напомним, что голкипер Тибо Куртуа и хавбек Эден Азар, выступающие в составе «Челси», наряду с Наингголаном защищают цвета сборной Бельгии.