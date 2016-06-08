Московское «Динамо» сыграет 15 июня с «Динамо» из Брянска

Гораздо важнее сообщить о подготовке к сезону трёх новичков РПЛ.
Это существенная информация, реально влияющая на всех участников Высшего дивизиона. До сих пор об эти клубы были не столь подробно освещены, и вопросам по ним масса.
А про Динамо, давайте, вернёмся к разговорам тогда, когда они пробьются в РПЛ. То есть не раньше чем через год, или сколько им там понадобится.
Определена дата первого контрольного матча в рамках подготовки к новому сезону московского «Динамо». Команда Юрия Калитвинцева сыграет 15 июня против брянского «Динамо». Начало игры запланировано на 11:00 по московскому времени.
17 июня динамовцы отправятся на сбор в Германию, где запланировано пять товарищеских игр. В Москву команда вернется 30 июня, чтобы в Новогорске продолжить подготовку к сезону. Одним из ее этапов станет еще один спарринг.
Игра первого тура первенства ФНЛ состоится 11 июля. На стадионе «Арена Химки» «Динамо» примет «Тюмень».