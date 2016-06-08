Защитник «Мордовии» Владимир Рыков близок к переходу в «Томь». Напомним, что «Томь» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

28-летний футболист уже защищал цвета сибиряков в 2013 – 2014 годах. В минувшем сезоне Премьер-лиги он провел за «Мордовию» 27 матчей, в которых забил два гола. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,25 миллиона евро.

Стоит отметит, что Владимир Рыков трижды подряд покидал Премьер-лигу по итогам сезона. В чемпионате-2013/14 он лишился места в элите вместе с «Томью», уступившей по итогам двух стыковых поединков «Уфе». А сезоном позже, игрок «заслужил» понижение в классе, защищая цвета московского «Торпедо».