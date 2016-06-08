Слуцкий наигрывает в опорной зоне Нойштедтера и Головина

со сборной где в составе были игроки вылетевшей в ФНЛ команды на Евро 2016 делать нечего. И это будет личный провал слуцкого, который ему долго будут припоминать.
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий продолжает искать варианты в центральной зоне. На сегодняшней тренировке наставник ЦСКА наигрывал в опорной зоне полузащитников Романа Нойштедтера и Александра Головина.
На краях обороны пробовались защитники Георгий Щенников и Игорь Смольников.
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— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 8 июня 2016 г.