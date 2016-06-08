Слуцкий наигрывает в опорной зоне Нойштедтера и Головина

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий продолжает искать варианты в центральной зоне. На сегодняшней тренировке наставник ЦСКА наигрывал в опорной зоне полузащитников Романа Нойштедтера и Александра Головина.

На краях обороны пробовались защитники Георгий Щенников и Игорь Смольников.