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    Слуцкий наигрывает в опорной зоне Нойштедтера и Головина

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий продолжает искать варианты в центральной зоне. На сегодняшней тренировке наставник ЦСКА наигрывал в опорной зоне полузащитников Романа Нойштедтера и Александра Головина.

    На краях обороны пробовались защитники Георгий Щенников и Игорь Смольников.

    Источник: Twitter

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    08.06.2016 14:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11227

      alp 8 июня 2016, 22:47

      со сборной где в составе были игроки вылетевшей в ФНЛ команды на Евро 2016 делать нечего. И это будет личный провал слуцкого, который ему долго будут припоминать.

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 июня 2016, 21:54

      А не легче Мамаева в опорную зону поставить??У него и с пасом проблем нет и обвести может.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch > джон базелон 9 июня 2016, 01:46

      А зачем в опорной зоне обводить?Привозить что ли?))Там отбирать вроде надо))

      0
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch > vvv246 9 июня 2016, 09:55

      Про первый пас я не говорил - я про обводку в этой зоне написал...

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > AtticusFinch 11 июня 2016, 00:41

      Мда чувак,ты дал)!!Опорники ещё и голы забиваю,в курсе??

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 8 июня 2016, 18:47

      Надо было вместо Юсупова Тарасова брать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 8 июня 2016, 17:14

      Желаю Слуцкому решить все текущие вопросы с составом и удачного старта на ЧЕ.

      6
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июня 2016, 17:09

      Поздняк метаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 8 июня 2016, 17:04

      Хороший ход, правда времени на сыгранность очень мало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 15:50

      Ну наверное имеет смысл. Хотя на такую позицию за пару недель не сыграешься - вспомним, как Хиддинк пытался с Широковым, в результате вышла полная лажа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Zetenberg 8 июня 2016, 15:18

      а еще лучше мамай и головин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Zetenberg 8 июня 2016, 15:16

      это лучший вариант

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июня 2016, 15:10

      мне кажется,что слуцкий поплыл потихоньку

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 84aivengo 8 июня 2016, 22:58

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      1
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