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    Игнашевич: «Мандража перед Евро как такового нет»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о том, как российские футболисты готовятся к Евро-2016.

    «Мандража перед Евро как такового нет, волнение есть. У нас есть еще четыре дня для подготовки. Провели товарищеские игры. Сегодня будет теоретическое занятие по последней игре, мы постараемся сделать выводы из не очень удачных матчей. Надеюсь, хорошо подготовимся. Нагрузку сбавили, мы перешли на режим одноразовых тренировок. Стало полегче. За эти четыре дня постараемся набрать идеальные кондиции к первому матчу», – сказал он.

    На европейском первенстве сборная России сыграет в одной группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.06.2016 08:56
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 8 июня 2016, 16:27

      мандраж есть у населения России за свою сборную

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 16:13

      Удачи нашей Сборной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 8 июня 2016, 14:16

      Конечно нет, ибо опыт просёра уже имеется

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 8 июня 2016, 12:20

      Ну конечно всем там пофиг на болельщиков,главное вы получите свои дивиденды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 8 июня 2016, 10:54

      Какой мандраж? Да там шансов нет у вас, вот поэтому и нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 8 июня 2016, 10:49

      Кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 8 июня 2016, 10:48

      Давай Серёжа не падай духом и будет наш

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 июня 2016, 10:24

      Не поможет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 8 июня 2016, 10:14

      Ну посмотрим)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июня 2016, 09:49

      А, чего мондражировать, и так всё ясно....

      -1
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