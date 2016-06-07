Агент Азмуна опроверг информацию об интересе «Бенфики»

Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется «Бенфика».

«Нет-нет, это все слухи. Нужно дождаться исхода переговоров с «Рубином», по итогам которых прояснится судьба Сердара в России. Но сейчас пока ничего не известно», – сказал Хагитали.

Напомним, права на футболиста принадлежат «Рубину», и контракт Азмуна с казанским клубом рассчитан до лета 2017 года.

В завершившемся сезоне Азмун сыграл за «Ростов» 24 матча и забил девять голов.