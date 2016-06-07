Кузьмин: «Натурализация ничего хорошего не принесет»

Развивать надо молодёжный футбол, молодые игроки есть, но они не пробиваются в Премьеру, да они слабее легионеров, но это лучше чем потом всем дружно поливать грязью сборную, которая на 60% старая и никому не нравится.
Введите обязательное правило для клубов на двух молодых игроков-россиян в составе и чтобы 1 был обязательно на поле и тогда к 2018 глядишь подкачаются немало талантливых ребят!
Защитник «Рубина» Олег Кузьмин заявил, что не поддерживает идею натурализации зарубежных игроков для выступления за сборную России. По мнению 35-летнего игрока, в стране достаточно собственных кадров, достойных занять место в составе национальной команды.
«Я против натурализации, это плохо для России. У нас огромная страна, в которой можно найти нормальных футболистов на нужные позиции.
Я не говорю сейчас о ком-то конкретно, но считаю, что каждый должен представлять свою страну. Натурализация вообще ни к чему.
Как с этим бороться? Можно просто никого не натурализовывать, вот и вся борьба. В большей мере в натурализации заинтересованы клубы, и это связано с лимитом на легионеров», – сказал Кузьмин.
Напомним, что цвета сборной России на чемпионате Европы-2016 будут защищать двое натурализованных игроков – голкипер Гилерме и полузащитник Роман Нойштедтер.