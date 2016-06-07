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    Кузьмин: «Натурализация ничего хорошего не принесет»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин заявил, что не поддерживает идею натурализации зарубежных игроков для выступления за сборную России. По мнению 35-летнего игрока, в стране достаточно собственных кадров, достойных занять место в составе национальной команды.

    «Я против натурализации, это плохо для России. У нас огромная страна, в которой можно найти нормальных футболистов на нужные позиции.

    Я не говорю сейчас о ком-то конкретно, но считаю, что каждый должен представлять свою страну. Натурализация вообще ни к чему.

    Как с этим бороться? Можно просто никого не натурализовывать, вот и вся борьба. В большей мере в натурализации заинтересованы клубы, и это связано с лимитом на легионеров», – сказал Кузьмин.

    Напомним, что цвета сборной России на чемпионате Европы-2016 будут защищать двое натурализованных игроков – голкипер Гилерме и полузащитник Роман Нойштедтер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2016 18:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 июня 2016, 00:08

      Развивать надо молодёжный футбол, молодые игроки есть, но они не пробиваются в Премьеру, да они слабее легионеров, но это лучше чем потом всем дружно поливать грязью сборную, которая на 60% старая и никому не нравится.

      Введите обязательное правило для клубов на двух молодых игроков-россиян в составе и чтобы 1 был обязательно на поле и тогда к 2018 глядишь подкачаются немало талантливых ребят!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 июня 2016, 22:48

      Солидарен!

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 7 июня 2016, 20:58

      В принципе он наверное прав, но я не считаю что натурализация таит опасность для российского футбола. Россия не такая страна, чтобы к нам стояла очередь футболистов, желающих натурализоваться. А сборная не самая слабая, и туда попасть не так просто. (Нойштедтер не в счет, это протеже Миллера).

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Вомбат 7 июня 2016, 22:50

      Нойштедтер натурализован по политическим мотивам. Гильерме показуха перед мировой общественностью, мол мы в России толерантные ...

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