Ибрагимович: «В один прекрасный день «ПСЖ» победит в Лиге чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который покинет команду в конце этого месяца по истечении контракта, заявил, что парижанам под силу со временем выиграть Лигу чемпионов.

«Вряд ли разговоры о том, хватает ли чего-то «ПСЖ» или не хватает, влияют на возможность его победы в Лиге чемпионов. В один прекрасный день парижане достигнут победы в ЛЧ.

Это не тот турнир, про который можно сказать, щелкнув пальцами: «Я выиграю в этом году». Очень тяжело достичь подобного в короткий срок. По обыкновению, победа в нем занимает больше времени. Вспомните, что проекту «ПСЖ» всего четыре года», – приводит слова Ибрагимовича Le Monde.