«Ювентус» не намерен платить 38 миллионов за Пьянича

«Ювентус» заинтересован в приобретении хавбека «Ромы» Миралема Пьянича, однако руководство «бьянконери» не намерено платить римлянам сумму отступных в размере 38-ми миллионов евро, указанную в контракте игрока.

Туринский клуб надеется, что ему удастся снизить денежную компенсацию за боснийца с помощью включения в сделку одного из своих футболистов.

Тем не менее, «волки», вероятно, не пойдут на такие условия, так как им нужны деньги от продажи Пьянича для соответствия правилам финансового фэйр-плей.

В завершившемся розыгрыше Серии А полузащитник принял участие в 33-х встречах, забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач.